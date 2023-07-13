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Общество13 июля 2023 4:15

Порывистый ветер и дожди пообещали в Коми

Синоптики рассказали, что приготовило жителям республики 13 июля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали, что для жителей Коми приготовила погода. По предоставленным данным, 13 июля в республике пообещали дождливую погоду с сильными порывами ветра.

Сильные осадки спрогнозировали в южной части республики, в отдельных районах ожидаются грозы. Также, по данным метеорологов, будет сильный ветер восточной четверти 6-11 м/с, порывами до 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит +9...+14, на севере местами +3...+8, днем +18...+23, при дожде +12...+17°С.

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