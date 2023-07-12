Сотрудники Жешартского ЛПК стали участниками «Фабрики процессов»

Фото: пресс-служба Жешартского ЛПК

Группа сотрудников Жешартского ЛПК, составленная из 14 линейных руководителей предприятия, прошла тренинг по «Бережливому производству» на учебно-тренировочной площадке «Фабрика процессов», открытой в Республике Коми в декабре 2022 года в рамках национального проекта «Производительность труда». По условиям задач, участникам необходимо было построить оптимальный процесс сборки оборудования и передачи его клиенту с учетом правильно настроенного снабжения и логистики, очередности самих процессов, грамотного использования инструментов и площади помещения. На всё про у участников было три попытки. Во время каждой из них рассчитывалась себестоимость продукции. Заводчанам необходимо было найти самый эффективный вариант. В ходе занятия прорабатывалась командная работа, экономическая эффективность, ответственность за качество готовой продукции, планирование, экономические обоснования, отсутствие перепроизводства.

Все участники программы отметили ее эффективность и перспективность внедрения инструментов бережливого производства в практическую деятельность.

— Для меня тренинг был продуктивным. Формат занятий способствовал освоению новой теоретической информации, отработке знаний на практике, а каждый участник мог задать вопрос и обсудить практику реализации на своем предприятии. Все было понятно, применимо и интересно, — поделилась своими впечатлениями менеджер отдела снабжения Алёна Исакова.