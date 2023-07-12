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Происшествия12 июля 2023 10:50

Вечеринка закончилась смертью: в Коми до смерти был забит молодой мужчина

Забивший до смерти знакомого 33-летний житель Коми выслушал приговор
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми вынесли приговор 33-летнему жителю Усть-Куломского района, обвиняемого в гибели знакомого. Мужчина до смерти забил друга во время застолья.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми, трагедия произошла в январе этого года. Компания из трех мужчин и женщины отмечали начало 2023 года и выпивала в одном из домов села Мыелдино. В какой-то момент молодой мужчина и его 47-летний знакомый стали сильно ругаться.

- Между подсудимым и потерпевшим возник конфликт, во время которого первый жестоко избил второго. От полученной тяжелой травмы грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

Свою вину сельчанин полностью признал и раскаялся. Суд назначил ему семь лет колонии строго режима.

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