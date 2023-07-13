Лучшим молодым фотографом России признана Софья Хапина из Воркуты

Софья Хапина, талантливая ученица директора детской художественной школы города Воркуты Сергея Гагаузова

В Калуге прошел пятый Всероссийский фестиваль «Молодая фотография». Конкурс объединил авторов и фотохудожников со всей страны. Коми в этом году представляла преподаватель Детской художественной школы Софья Хапина, которой удалось одержать победу в блиц-конкурсе.

Единогласным решением компетентного жюри первое место присуждено Софье Хапиной

Смысл испытания был в том, чтобы прогуляться по Калуге и сделать серию снимков из шести фото. Победу в конкурсе единогласно отдали воркутинке: ее черно-белая серия под названием «Приснилось» покорила как жюри, так и коллег.

Было непросто, во время съемки шел дождь с грозой, вспоминает Софья

- Серия была названа так, потому что мое короткое путешествие по Калуге превратилось в сон наяву. Мне хотелось с помощью фотоаппарата передать свои впечатления от города в целом, ведь Калуга для меня настоящее открытие! Было непросто, во время съемки шел дождь с грозой, - рассказала фотохудожница.

В фестивале с 6 по 9 июля участвовали более 100 молодых фотографов

Софья Хапина не раз удостаивалась высоких профессиональных наград.