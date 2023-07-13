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Общество13 июля 2023 10:20

Лучшим молодым фотографом России признана Софья Хапина из Воркуты

Девушка призналась, что испытание оказалось непростым
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Софья Хапина, талантливая ученица директора детской художественной школы города Воркуты Сергея Гагаузова

Софья Хапина, талантливая ученица директора детской художественной школы города Воркуты Сергея Гагаузова

В Калуге прошел пятый Всероссийский фестиваль «Молодая фотография». Конкурс объединил авторов и фотохудожников со всей страны. Коми в этом году представляла преподаватель Детской художественной школы Софья Хапина, которой удалось одержать победу в блиц-конкурсе.

Единогласным решением компетентного жюри первое место присуждено Софье Хапиной

Единогласным решением компетентного жюри первое место присуждено Софье Хапиной

Смысл испытания был в том, чтобы прогуляться по Калуге и сделать серию снимков из шести фото. Победу в конкурсе единогласно отдали воркутинке: ее черно-белая серия под названием «Приснилось» покорила как жюри, так и коллег.

Было непросто, во время съемки шел дождь с грозой, вспоминает Софья

Было непросто, во время съемки шел дождь с грозой, вспоминает Софья

- Серия была названа так, потому что мое короткое путешествие по Калуге превратилось в сон наяву. Мне хотелось с помощью фотоаппарата передать свои впечатления от города в целом, ведь Калуга для меня настоящее открытие! Было непросто, во время съемки шел дождь с грозой, - рассказала фотохудожница.

В фестивале с 6 по 9 июля участвовали более 100 молодых фотографов

В фестивале с 6 по 9 июля участвовали более 100 молодых фотографов

Софья Хапина не раз удостаивалась высоких профессиональных наград.

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