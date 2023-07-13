Дети усинских сельчан отправились на море по путевкам от ЛУКОЙЛ-Коми

Фото: «ЛУКОЙЛ-Коми»

Сегодня ребята выехали в одну из лучших черноморских здравниц страны. Впереди у них 21-дневная смена в санатории «Вита».

В санатории «Вита» ежегодно отдыхают дети работников ЛУКОЙЛ-Коми, а также – в рамках благотворительного проекта «Каникулы с ЛУКОЙЛом» – одаренные школьники из сел и деревень республики.

В этом году в путешествие к морю отправились 64 юных жителя Щельябожа, Захарвани, Акиси, Усть-Усы, Новикбожа, Колвы, Мутного Материка, Усть-Лыжи. Это отличники учебы, победители конкурсов, олимпиад и спортивных состязаний.

В очередной раз в «Виту» отправилась и победительница прошлогоднего конкурса эссе «Каникулы с ЛУКОЙЛом» Ева Чупрова.

– Я еду уже третий раз. И каждый год с нетерпением жду эту поездку в Анапу. Там море, солнце, развлечения и новые друзья – вот оно настоящее лето! – делится ожиданиями семиклассница. – Хочу скорее доехать и влиться в жизнь лагеря!

Готовились к этой поездке не только дети, но и родители.

– Дима едет второй раз. В том году вернулся оттуда с четкой мотивацией попасть в Анапу снова. И целый год он не отступал от своей мечты. Хорошо учился, везде участвовал. А когда узнал, что ему снова выпал «счастливый билет» в «Виту», радости не было предела, – улыбается мама Димы Ольга Курбет. – Помимо комфорта, развлечений и моря, мы знаем, что это еще и безопасно. Начиная от дороги до самого лагеря. К тому же за нашими детьми будут присматривать шесть сопровождающих, в числе которых и педагог моего сына.