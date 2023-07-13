В Коми стобалльникам по ЕГЭ выплатят по 50 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Минобразования Коми

В Коми выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования региона. В ведомстве уточнили, что денежное поощрение будет выплачено за каждый 100-балльный результат. Напомним, что мультистобалльницами стали две 11-классницы из Сыктывкара и Воркуты.

- По аналогии с прошлым 2022 годом в текущем году для дополнительного стимулирования выпускников, набравших по итогам единого государственного экзамена 100 баллов, и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников будет предоставлена единовременная денежная выплата, - рассказали в министерстве.

Выплата для призеров олимпиады будет 30 тысяч рублей.

Всего в Коми в этом году зарегистрирован 21 стобалльный результат.

Также в ведомстве рассказали, что по итогам 2022/2023 учебного года 407 выпускников школ Республики Коми стали медалистами. 273 выпускника получили медаль «За особые успехи в учении». Это медаль федеральная, или как все привыкли ее называть, «золотая». Еще 134 вчерашних школьника получили серебряную медаль Республики Коми «За особые успехи в учении».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Три шага, и ничего больше»: 11-классник из Ухты, сдавший ЕГЭ по математике на 100 баллов, поделился жизненным опытом (подробности)