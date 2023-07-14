Испугалась за свои накопления: доверившаяся мошенникам сыктывкарка лишилась полумиллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сыктывкаре 53-летняя местная жительница попалась на удочку телефонных мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми. По информации ведомства, женщина потеряла полмиллиона рублей.

В отделении полиции пострадавшая рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что мошенники пытаются выкрасть накопления сыктывкарки.

- Для предотвращения незаконных действий женщине рекомендовали установить специальное приложение удаленного доступа, якобы для защиты сбережений, - уточнили в ведомстве.

Жительница столицы испугалась за свои сбережения и перевела 33 транзакциями 150 тысяч рублей на телефоны мошенников. Затем аферисты и вовсе оформили на имя женщины кредит на сумму 400 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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