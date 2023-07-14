Такого не было 15 лет: в выльгортской конной школе впервые за долгие годы родились жеребцы

Фото: Виктория ГОРЧАКОВА

Майский северный ветер и Туманный хор - это клички жеребцов, родившихся в Выльгорте в конной школе. Это первые лошади мужского пола за последние 15 лет! Как передает телеканал «Юрган», жеребцов ждет настоящая спортивная карьера.

Молодыми мамами стали Ойха и Рихардия. Кобылки сейчас много отдыхают и питаются витаминами, их тренировки сведены к минимуму. У лошадей родились два мальчика: одного назвали Ода-Кора Хивуз (Майский северный ветер), второго Руа Хор (Туманный хор), которые сейчас в ясельках, но уже совсем скоро их начнут готовить к состязаниям.

Фото: Виктория ГОРЧАКОВА

К слову, Ода-Кора Хивуз - элитный жеребец. Он продолжит тракененскую породу с высокими спортивными качествами, говорят специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшим молодым фотографом России признана Софья Хапина из Воркуты (подробности)