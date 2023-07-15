Температура воздуха в Коми поднимется до +27°С

Фото: архив КП

В субботу, 15 июля, на территории Коми пообещали туманы и дожди с порывистым ветром. Температура воздуха при этом поднимется до +27°С.

Метеорологи сообщили, что в южной части и в центральных районах пообещали кратковременные дожди, туманы ожидают в ночное время суток и утром. Скорость ветра составит в среднем 1-6 м/с, местами порывы достигнут 10-12 м/с. Температура ночью +10...+15, при прояснении на севере и востоке +2...+7, днем +22...+27°С.

В Сыктывкаре 15 июля пообещали кратковременные дожди, ветер от 4 до 9 м/с. Температура ночью +13...+15, днем +22...+24°С.

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