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Общество17 июля 2023 4:15

Сильный ветер и жаркую погоду пообещали в Коми

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 17 июня. По предоставленным данным, в республике по-прежнему сохранится теплая, даже жаркая погода. Температура вохдуха максимально достигнет +27°С.

В понедельник на территории региона в тоже время ожидается переменная облачность. На крайнем севере пообещали дожди и грозы. Скорость ветра составит 4-9 м/с, на севере порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет +10...+15, днем +22...+27°С.

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