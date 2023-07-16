С середины недели в Коми начнутся дожди

Фото: Нина Юшкова.

Атлантический циклон из Скандинавии придет в Коми. В середине недели дожди будут идти по всей республике, сообщили синоптики ЦГМС. В начале недели на основной территории региона погода будет жаркой и преимущественно сухой, в крайних северных районах ожидаются кратковременные дожди. Уже во вторник в республике начнёт усиливаться влияние атлантического циклона из Скандинавии — в крайних западных районах пройдут грозовые дожди. А со среды ливни охватят всю республику. Во второй половине недели ожидается шквалистое усиление ветра, ливни и грозы, а температурный фон снизится до +8, +13 градусов ночью, до +17, +22 градусов - днем.

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