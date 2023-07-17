«Охватит всю республику»: на Коми надвигается атлантический циклон из Скандинавии

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Коми идет атлантический циклон из Скандинавии, который принесет с собой дожди и грозы. Об этом рассказали в ЦГМС республики. По информации синоптиков, погода в регионе начнет портиться во вторник, 18 июля.

В понедельник, 17 июля, жителей Коми ждет жаркая и сухая погода, осадки ожидаются лишь в некоторых районах, и они будут кратковременные, обещают метеорологи. Однако уже на следующий день действие циклона усилится и под его действием окажется вся республика.

- С прохождением холодного атмосферного фронта, во второй половине недели ожидаются грозы, ливни, шквалистое усиление ветра до 18...23м/с, а температурный фон понизится до 8...+13С ночью и 17...+22С днём, - предоставили прогноз синоптики.

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