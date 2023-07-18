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Общество18 июля 2023 4:15

Температура воздуха в Коми поднимется до +30 градусов

Синоптики рассказали о погоде на вторник, 18 июля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 18 июля пообещали туманы и кратковременные дожди с переменной облачностью. Несмотря на пасмурную погоду, температура воздуха будет доходить до +30 градусов. Прогноз передали в ЦГМС республики.

По предоставленным данным, туманы ожидаются ранним утром, кратковременные дожди пообещали днем. Ветер будет переменный от 1 до 5 м/с, на крайнем северо-востоке 8-13 м/с. Температура днем +25...+30, в Воркутинском районе +20...+25°С.

В Сыктывкаре 18 июля ожидают переменную облачность без осадков и ветер с порывами 1-5 м/с. Температура днем +27...+29°С.

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