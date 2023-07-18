В Коми в битумной луже едва не погибли три собаки

Фото: «Комиинформ».

В Ухте три собаки едва не погибли в битумной луже. Вчера, 17 июля, на их спасание выезжали спасатели.

Как сообщает «Комиинформ», местные жители обратились в службу спасения и сообщили, на территории асфальтного завода в битумную яму попали три собаки. Вероятно, кто-то слил остатки битума, который остался после ремонта или строительства крыши. Четвероногие находились в луже не менее двух дней, так как там редко встречаются прохожие.

Люди услышали собачий визг, нашли собак и вызвали спасателей, которые извлекли их из лужи, напоили водой и отдали неравнодушным гражданам, которые пообещали передать четвероногих в благотворительный фонд «Добрый город».

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