В Усинске начали ремонтировать фасад здания филиала УГТУ

Фото: Александр ГРЫЗЛОВ

ЛУКОЙЛ продолжает реализацию проектов, направленных на благоустройство Усинска, в том числе – его центральной части. Ранее на главной площади города на средства компании был создан сквер с детской площадкой «Нефтеград» и стелой. Сейчас начался капитальный ремонт фасада здания усинского филиала Ухтинского государственного технического университета. После его завершения три строения на главной площади города – здание муниципальной администрации, центральный офис ЛУКОЙЛ-Коми и филиал вуза – составят полноценный архитектурный ансамбль в единой цветовой гамме.

В здании вуза заменят все окна на пластиковые, отремонтируют отмостки и входные группы, а главное – смонтируют современный вентилируемый фасад из керамогранита.

На эти работы компания выделит порядка 50 миллионов рублей. Ремонт здания планируют завершить к началу учебного года, чтобы студенты смогли получать знания уже в обновленной альма-матер.