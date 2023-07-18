В Коми показатель смертности от коронавируса вырос на один новый случай

Фото: архив "КП"

В Коми вырос показатель летальности от ковида. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. За минувшую неделю от осложнений, вызванных коронавирусом, умер еще один человек. Всего за время пандемии вирус унес жизни 3 289 жителей Коми.

Всего в республике насчитывается 200 423 факта заболевания (+35), 197 039 из которых закончились выздоровлением пациента. За период с 10 по 16 июля вирус побороли 17 человек.

Госпитализация потребовалась еще пятерым.

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