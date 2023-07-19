В Коми пообещали жару до +32 градусов и грозы

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В Коми 19 июля пообещали ливни, кратковременные дожди и грозы. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС региона.

По предоставленным данным, ветер ожидается переменный от 1 до 5 м/с, порывы при грозах вырастут до 21 м/с. Температура ночью +13...+18, днем +27...+32, в дожде +21...+26°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали также грозы и дожди. Ветер ожидается переменный 6-11 м/с. Температура ночью +14...+16, днем +28...+30°С.

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