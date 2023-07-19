Вынесен приговор бывшему руководителю МФЦ Коми Наталье Жегуновой

Фото: Личный архив.

В Сыктывкарском горсуде вынесли приговор экс-руководителю МФЦ РК Наталье Жегуновой. Ее признали виновной в хищении вверенного имущества в особо крупном размере.

Суд приговорил Жегунову к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также оштрафовал на полмиллиона рублей. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Напомним, с 2017 года по 2021 год бывший руководитель МФЦ Коми присвоила денежные средства, которые были предназначены для выплаты зарплаты и поощрений сотрудникам, и потратила бюджетные средства на поддержание своего делового и общественного имиджа. Сумма ущерба составила свыше 2,9 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми соцработницы украли у пожилого дедушки 3 млн рублей (подробнее)