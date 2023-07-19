Макушка лета: в столице Коми горожане отпраздновали середину самого тёплого времени года фестивалем

В Национальной галерее Республики Коми в минувшие выходные провели ежегодный фестиваль «Макушка лета», посвящённый календарному пику самого тёплого времени года – его экватору.

Страстный и особенный

– Цель нашего фестиваля заключается в том, чтобы жители и гости Сыктывкара могли прикоснуться к изобразительному искусству и отпраздновать середину лета. Мы решили повеселиться, отдохнуть и почувствовать настоящую «макушку» этого тёплого времени года, – подчеркнули организаторы фестиваля.

Мероприятия проходили в разных локациях галереи. Около главного входа поставили две палатки. Первая принадлежала приюту для бездомных кошек, где посетители делали пожертвования и покупали различные сувениры, связанные с усато-пушистой тематикой. При этом гости могли поближе познакомиться с мохнатыми питомцами приюта, которых привели на фестиваль. В другой палатке можно было купить что-нибудь вкусненькое и перекусить между развлечениями.

Те, кто любит танцы, могли пройти немного дальше от палаток, где на площадке выступала студия фламенко «Alma del Norte» (Душа Севера). Желающие могли даже научиться у танцоров «фирменным» движениям, которые делают этот испанский танец таким страстным и особенным.

В этот день гости Нацгалереи также могли почувствовать себя в роли художников. Например, можно было пририсовать в предложенном портрете всё, что пожелаешь – хоть туловище, хоть руки и даже рыбью голову. Готовые картины от этого получались необычными и забавными.

В стенах искусства

В здании Нацгалереи организаторы устроили не менее увлекательную программу. К примеру, в одном из её залов гости соревновались друг с другом знаниями в интеллектуальной игре от Молодёжной библиотеки Коми «Лето в джинсах». Вопросы касались музыки, кино, видеоигр и комиксов.

Помимо этого, участники фестиваля ходили на экскурсии по туристической и спортивной выставке. Группа людей, что выбрала путешествия, узнала, как в течение XX-XXI веков российские художники исследовали уголки Коми края. И рисовали: природа Севера в разные времена года, наполненная зеркальными реками, различными зелёными оттенками лесов, маленькими и уютными деревенскими домами. Художники в своих работах передали местный колорит, которые сумели разглядеть в путешествиях и запечатлеть на холсте.

Каланча и телевышка

Выставка «Спорт. Лирика и мажор» рассказывала об активной жизни спортсменов Коми. Больше всего она касалась зимних видов спорта, таких как лыжи и фигурное катание. Через картины художники стремились показать энергию и дух, которыми обладают профессиональные спортсмены и любители.

На выставке представлены экспонаты, связанные с этой тематикой. Среди них – небольшая серебряная скульптура лыжницы, созданной по образу известной спортсменки Коми Раисы Сметаниной.

Кроме этих выставок, посетители могли посмотреть работы художницы Киры Нейман, которая ранее занималась геологией. Среди них можно увидеть натюрморт с разноцветными садовыми и полевыми цветами. В других картинах художницы встречаются любимые знакомые локации сыктывкарцев – вышка телецентра в Орбите и пожарная каланча на Советской. Для гостей Кира Нейман провела скетч-прогулку в Саду галереи, где научила художественным тонкостям всех желающих.

Погружение в лето

В Саду скульптур организаторы провели мастер-классы – раскрашивали летние домики из пустых баночек детского пюре, создавали глиняные уточки-лодочки и бумажные короны с цветами. Вокруг галереи воцарилась абсолютно тёплая и комфортная атмосфера благодаря программе фестиваля «Макушка лета».

Этому также поспособствовали песни, которые играли на территории: «Белая ночь», «Тополиных пух», «Я в моменте», «Лето взяло в руки краски» и т.д. День в галерее подарил гостям не только незабываемые моменты, но и надежду на солнечное и жаркое лето впереди.

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