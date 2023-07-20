«Йосик заботливый, а Сафи деловитый»: жители Коми воспитывают в своём доме обезьянку и суриката

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На просторах Интернета появились видео из семейного архива простой сыктывкарской семьи Шейве, где в ладу уживаются диковинные для нашего региона животные – сурикат и обезьянка. Редакция «Комсомольской Правды – Коми» узнала, каково это жить с причудливыми животными.

– У нас большая семья – я, муж и трое деток. Мы все очень любим животных – у нас кого только нет – собачка, кошка, хомячок, вот завели капуцина Йосика и суриката Сафи, – рассказывает Ксения Шейве.

Фото: Ксения Шейве

Обезьянка в семью попала три года назад, а сурикат совсем недавно. Поначалу думали, что ревнивец Йосик будет настороженно относится к новичку Сафи, но случилось всё с точностью наоборот. Сурикат оказался с характером, отвергал излишнюю заботу капуцина. Но, как отмечает семья, прослеживается тенденция хороших отношений.

Фото: Ксения Шейве

Ксения отмечает, что если сыктывкарцы решатся завести обезьянку, им нужно быть готовыми к такому непростому питомцу.

– Капуцин – это вечно годовалый ребёнок, у которого продолжительность жизни 45 лет, нежелательно заводить питомца людям за 40, ведь не каждый сможет за ним ухаживать в старости. Им нужно много огороженного пространства – для своего Йосика мы сделали три больших клетки. Ему нужно постоянно покупать подгузники, у них нет позывных. Нужно учитывать, что он больше всего привязывается к одному члену семьи, может ревновать к другим. После четырёх лет у них происходит половое созревание, может даже проявлять агрессию – нужно быть к нему внимательнее и мягко заниматься его воспитанием с самого момента его появления в доме, – рассказывает собеседница.

Ревнивый парнишка

У Йосика любимица семьи – это Ксения. Он постоянно требует внимания, а ещё помогает ей по хозяйству.

– Он у нас очень смышлёный, по тону его лопотания мы понимаем, что ему нужно. Поддаётся дрессировке, иногда даже подаёт предметы, если попросить и поощрить. Был случай, что он очень на меня обиделся. Я уехала с детьми в отпуск и его с собой не взяла, он остался с мужем. По приезду он поцарапал мне руки, до того обиделся, – вспоминает Ксения Шейве.

А сурикат ещё совсем немного живёт с семьёй, он малышок и не требует особенного ухода.

– Надеемся, что дружба Йосика и Сафи будет крепнуть с годами, а мы со своей стороны будем создавать им все условия для их комфорта. Ведь животных, как и детей, нужно любить! – заключила собеседница.

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