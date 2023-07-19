«Проломили голову»: ухтинка рассказала о жестоком избиении ее отца неизвестными

Фото: архив "КП"

В Ухте местный житель стал жертвой нападения неизвестных. Об этом рассказала дочь потерпевшего в соцсетях. По ее словам, отца жестоко избили и применяли к нему электрошокер. Ухтинка утверждает, что нападавшие проломили мужчине голову и сломали ребра.

— Проломили голову в двух местах, сломали три ребра, предположительно, перевезли в гаражный массив по улице Интернациональная и выбросили истекать в крови, — написала жительница Ухты. Она попросила помощи у горожан обнаружить злоумышленников с помощью видеозаписей.

По информации МВД по Коми, у мужчины действительно диагностированы различные травмы и переломы, однако, по предварительной версии, ухтинец был в состоянии алкогольного опьянения и упал с высоты собственного роста и потерял сознание.

— Проверяется версия, что мужчина потерял сотовый телефон. Проводится проверка по факту возможного грабежа мобильного, — рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы начали разбирательство по факту произошедшего. Им предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

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