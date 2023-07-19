«Очень сильно испугались»: в Печоре едва на погибли подростки

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В Печоре купание в реке едва не закончилось трагедией для 14-летних подростков. Компания мальчиков отдыхала между дамбой и лесокомбинатом. После долгого купания один из них решил выйти на берег, чтобы согреться, а двое его товарищей остались в воде.

Через некоторое время подросток услышал, как из воды двое его друзей зовут на помощь: сильное течение стало их уносить. Тогда мальчик подбежал к отдыхавшей паре и попросил помочь. Печорцы вызвали МЧС, однако мужчина не стал ждать спасателей и бросился в воду. Спасителем подростков стал Михаил Старцев.

- Мы не чувствовали дна. Очень сильно испугались. Были моменты, когда хотелось сдаться, но не стали этого делать, - цитирует мальчика издание «Комиинформ».

Родители мальчиков, когда узнали о произошедшем, были очень взволнованы. Они поблагодарили Михаила за проявленную отвагу и попросили связаться с ними, чтобы сказать ему «Спасибо» лично.

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