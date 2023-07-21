Синоптики ЦГМС пообещали в Коми ливни с грозами

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 21 июля. По предоставленным данным, в Коми пообещали ливни, грозы и порывистый ветер до 11 м/с.

На территории республики также спрогнозировали кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +12...+17, днем в южных районах +18...+23, в северных +22...+27°С.

В Сыктывкаре 21 июля ожидают умеренный дождь и грозы, ветер будет южный от 4 до 9 м/с. Температура ночью +13...+15, днем +19...+21°С.

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