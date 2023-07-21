Дело жены Керенского и редкие экспонаты: что показали журналистам в музее УФСБ по Коми

Показать в музее УФСБ по Коми, действительно, есть что.

В канун празднования 105-летия УФСБ по Коми ведомство распахнуло свои двери – сотрудникам республиканских СМИ организовали экскурсию в музее управления.

Обошлось без репрессий

Сотрудники ведомства отметили, что журналисты не первые, кто посещает музей – здесь уже проводились экскурсии для учащихся, например, 26-й и 35-й школы, а также воспитанников детского дома №3. А показать, действительно, есть что.

Неудивительно, что начинается экспозиция со стенда, посвященного Феликсу Дзержинскому. Тут есть и его партийный билет, и письма Ядвиги Дзержинской, а также письма самого «железного» Феликса, когда он находится в ссылке в соседней губернии.

Рядом стенд, посвящённый созданию органа в Коми.

Одним из первых дел Усть-Сысольской ЧК было дело Ольги Керенской – жены бывшего министра-председателя Временного правительства. На некоторое время она приехала в Усть-Сысольск, чему, по всей вероятности, поспособствовал Питирим Сорокин. Жила в местечке Кочпон-Чит, но вскоре местные жители узнали в соседке жену экс-правителя. В сопровождении известного драматурга Виктора Савина Керенскую доставили в Петроград. Обошлось без репрессий – никакого криминала в действиях Керенской не нашли, так что отпустили. А затем она эмигрировала в Англию.

Ликвидация фашистского десанта

Другие дела представлены на соседних стендах. Так, рассказывается, например, о борьбе с жандармами царской охранки, с «начальником Вологодской губернии» Латкиным.

Безусловно, не обошла стороной экспозиция и Великую Отечественную войну. На стендах рассказывается о чекистах, которые приняли участие в сражениях, а также о ликвидации фашистского десанта в июне 1943 года, который высадился на территории Кожвинского района Коми АССР. Нож, принадлежащий одному из «десантников», выставлен в качестве экспоната.

Отдельный стенд посвящен разведчику Николаю Кузнецову, который оказался в Коми в качестве специалиста по лесному делу при руководителе НКВД республики Журавлеве. Тот, в свою очередь, порекомендовал руководителю отделения контрразведывательного управления ГУГБ НКВД СССР привлечь Кузнецова к работе в центральном аппарате.

Прямо под главной трибуной

Послевоенный период тоже был довольно интересным. Так, чекисты раскрыли и пресекли деятельность «Народно-трудового союза нового поколения», члены которого призывали к новой революции. Раскрывали и находили в Коми бывший фашистских полицейских, сотрудников концлагерей.

В 1966 году на Юбилейной площади Сыктывкара обнаружили самодельное взрывное устройство – прямо под главной трибуной – двое студентов рассчитывали сорвать праздничную демонстрацию. В том же году группа японских специалистов планировала подменить оборудование на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе, что в случае «успеха» грозило бы масштабной аварией.

Пулемёт – для антуража

Отдельные стенды посвящены и участникам Афганской войны, Чеченских кампаний. Представлены на обзор их награды, а также военные трофеи. Рассказывает музей и о почётных сотрудниках ведомства – их на данный момент 29.

Есть в музее стенды, посвящённые всем руководителям ведомства, а также личный – героя России Александра Алексеева, памятник которому установлен непосредственно возле здания УФСБ по Коми.

В центре всей экспозиции находится стол руководителя НКВД. Его доставили в Сыктывкар из Воркуты, а после привели в порядок. И наконец, ещё один любопытный экспонат – пулемёт системы Максима, некогда боевой, а теперь уже просто для антуража.

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