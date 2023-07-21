«Коми соловей»: 90-летний юбилей Альберта Ванеева отметили открытием экспозиции о жизни и творчестве поэта

18 июля Альберту Ванееву исполнилось бы 90 лет. Фото автора.

В Литературном музее И. А. Куратова открылась выставка «КомиОн сьылысь колип» (Соловей, поющий по-коми). Экспозицию приурочили к 90-летию коми поэта и учёного Альберта Ванеева.

Много интересных материалов

– Название выставки выбрано неслучайно – оно взято из стихотворения Альберта Ванеева, которое он посвятил поэту Ивану Куратову. И так совпало, что у них обоих день рождения в один и тот же день. Только юбилей основоположника коми литературы пройдёт в следующем году. Сейчас мы празднуем 90-летие Альберта Егоровича. Перед созданием выставки мы нашли в архивах много интересных материалов о поэте и учёном, – рассказала куратор выставки Диана Холопова.

Материалы, представленные на выставке, – это подлинники стихов Ванеева, статьи о творчестве русских и коми авторов нашей республики, воспоминания, рецензия на роман Геннадия Федорова «Зарница», а также его личные фотографии 40-90-х годов прошлого века.

Эталон мастерства

Среди гостей, присутствовавших на открытии, оказалось немало почитателей, а также близких Альберта Егоровича. Каждый из них поделился своими впечатлениями о литературном творчестве поэта. Все без исключения выразили восхищение, с какой любовью писал стихи Альберт Ванеев о своём родном крае.

Он мог чётко передать свои эмоции и чувства к удивительным местам Коми края и явлениям Севера, часто используя яркие эпитеты и красочные метафоры. Потому неудивительно, что Альберт Егорович стал образцом для подражания и эталоном мастерства для многих коми писателей.

Как упомянула куратор экспозиции, Альберт Ванеев написал либретто к опере «Иван Куратов». Увертюру прослушали прямо на мероприятии. Другие творения Ванеева, как заверила Диана Холопова, можно будет услышать в Удорском районе на «Ванеевских чтениях» в декабре этого года.

После всех выступлений посетители смогли отдохнуть за чашечкой чая с конфетами. Как отмечали гости, благодаря выставке они смогли ещё ближе познакомиться с моментами личной жизни и творческом пути великого коми поэта. Здесь также были представлены различные награды Ванеева за достижения в области языка и литературы.

Справка КП

18 июля 1933 года в деревне Буткан Удорского района родился Альберт Ванеев – народный поэт земли Коми. На малой родине он впитал с ранних лет любовь к неповторимому северному краю, воспетому им в 20 сборниках стихов на русском и коми языках. Альберт Егорович в каждом произведении постигает и заново открывает красоту, необычайную притягательность родной природы.

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