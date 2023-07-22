В ЦГМС Коми пообещали грозы, туманы и дожди

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды в Коми на субботу, 22 июля. По предоставленным данным, в республике ожидают туманы, грозы и кратковременные дожди.

Метеорологи сообщили, что местами осадки ожидаются сильными. Ветер будет южеый от 6 до 11 м/с, однако во время грозы порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура ночью +11...+16, днем +20...+25°С.

В Сыктывкаре 22 июля пообещали облачную погоду с прояснениями и дожди. Ветер в столицу придет юго-завадный 6-11 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +20...+22°С.

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