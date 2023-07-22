В Коми из-за птичьего гриппа месяц будут проводить профилактические рейды

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В Коми объявили месячник «Чайка» в связи с напряженной ситуацией по птичьему гриппу. Об этом сообщили в администрации Зеленца.

По предоставленным данным, за последние три месяца выявили четыре случая заболевания высокопатогенным гриппом. После каждого объявили карантин. В настоящий момент в регионе сохраняется один неблагополучный пункт в Зеленце, передается в сообщении.

Решение об объявлении месячника принято для улучшения эпизоотической обстановки. В течение этого периода планируется обеспечивать биологическую защиту объектов птицеводства.

Власти намерены проводить рейды по водным объектам, свалкам и местам гнездовья чаек, отбирая пробы патологического материала и помета. Жителей республики попросили при обнаружении птиц с симптомами заболевания обращаться в ветеринарные пункты.

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