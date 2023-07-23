Работы 81-летней художницы из Коми выставлены в Санкт-Петербурге

В арт-пространстве Союза художников на выставке графики, живописи и декоративно-прикладного искусства «Квартира» в Санкт-Петербурге выставлены работы 81-летней ухтинской художницы Эльзы Нефедовой.

Как сообщает телеканал «Юрган», на выставке разместили 28 картин художницы.

Ухтинка принадлежит к течению наивного искусства. За творческую жизнь она написала около 400 работ. Ранее картины Эльзы Нефедовой выставляли в Сыктывкаре, Ухте и в ее родном селе - в Помоздино.

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