В селе Коми снят карантин по опасному заболеванию животных

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В селе Пожега снят карантин по бруцеллезу животных. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза. По информации ведомства, в населённом пункте ранее были обнаружены десятки зараженных животных. Ограничения сняты с 20 июля.
- Положительные пробы на бруцеллез выявили у 41 животного во время плановых противоэпизоотических мероприятий в одном из хозяйств района, - передает БНК.
Из-за обнаруженного заболевания в районе были под запретом сельхозярмарки, выставки и другие мероприятия, где предполагалось массовое участие животных.
Справка
Бруцеллез — хронически протекающая болезнь животных и человека, сопровождающаяся лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем и особенно часто опорно-двигательного аппарата. Основными источниками этой инфекции для людей являются сельскохозяйственные животные. Возбудитель бруцеллеза обладает большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том числе, хранящихся в холодильниках и морозильных камерах.
Заболевание у животных проявляется яловостью, абортами, рождением нежизнеспособного молодняка, снижением продуктивности.
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