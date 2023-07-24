В селе Коми снят карантин по опасному заболеванию животных

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В селе Пожега снят карантин по бруцеллезу животных. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза. По информации ведомства, в населённом пункте ранее были обнаружены десятки зараженных животных. Ограничения сняты с 20 июля.

- Положительные пробы на бруцеллез выявили у 41 животного во время плановых противоэпизоотических мероприятий в одном из хозяйств района, - передает БНК.

Из-за обнаруженного заболевания в районе были под запретом сельхозярмарки, выставки и другие мероприятия, где предполагалось массовое участие животных.

Справка

Бруцеллез — хронически протекающая болезнь животных и человека, сопровождающаяся лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем и особенно часто опорно-двигательного аппарата. Основными источниками этой инфекции для людей являются сельскохозяйственные животные. Возбудитель бруцеллеза обладает большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том числе, хранящихся в холодильниках и морозильных камерах.

Заболевание у животных проявляется яловостью, абортами, рождением нежизнеспособного молодняка, снижением продуктивности.

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