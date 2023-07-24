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Общество24 июля 2023 11:30

Доля относящихся к среднему классу семей в Коми достигла 16,4%

Республика по этому показателю занимает 13 место в России
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В большинстве регионов одинокому работающему человеку хватит зарплаты в 100 тысяч рублей

В большинстве регионов одинокому работающему человеку хватит зарплаты в 100 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, какова доля среднего класса в Коми. Согласно исследованию РИА Новости, республика располагается на 13 месте рейтинга с долей 11,6%. Лидером же топа стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там таких семей живет почти 40%.

Меньше всего семей, относящихся к среднему классу, живет в Чечне и Ингушетии. Там процент обеспеченных семей не достигает и двух.

Отмечается, что доля семей среднего класса в Коми от общероссийского показателя занимает 1,1%.

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