«Когда тонет, надо спасать»: житель Коми бросился в воду до приезда МЧС, чтобы вытащить попавших в течение мальчиков

Летний зной может быть очень опасен для отдыхающих. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступившие жаркие дни в Коми – радость для жителей республики. Но летний зной таит в себе ещё и огромную опасность, когда люди отправляются отдохнуть к водоёмам. В Печоре купание едва не окончилось трагедией для подростков, решивших освежиться в реке. К счастью, рядом оказался настоящий герой – 68-летний Виталий Старцев не задумываясь бросился на помощь тонувшим мальчикам.

Бросился незамедлительно

Инцидент произошёл 18 июля около пяти вечера. Подростки 13-14 лет отдыхали между дамбой и лесокомбинатом. После долгого купания в реке один из них решил выйти на берег согреться, а двое его товарищей остались в воде.

Через некоторое время подросток услышал, как друзья зовут на помощь! Сильное течение стало уносить детей. Тогда мальчик подбежал к рыбачившей неподалёку семейной паре и попросил помочь. Женщина тут же набрала МЧС. Однако ситуация требовала незамедлительного вмешательства, мальчики всё глубже уходили в воду.

Виталий Михайлович по жизни человек резкий и довольно суровый. Однако в его груди бьётся чуткое сердце настоящего мужчины. Фото: личный архив.

Виталий Михайлович, рискуя собственной жизнью и не дожидаясь спасателей, бросился в реку. К тому моменту один из мальчиков нашёл в себе силы и самостоятельно выбрался на берег. 14-летнего Алексея пенсионер уже в последние секунды вытащил буквально со дна. Мужчина, который, кстати, недавно поборол тяжелейшую болезнь, свой поступок геройским не считает.

– Тяжело в бою, а когда тонет человек – надо спасать, – резкость характера и суровый нрав Виталия Михайловича только придают ему мужского шарма.

«Глупо умирать в 14 лет»

Родители ребят, когда узнали о случившемся, были очень взволнованы. По словам мамы спасённого Алексея Екатерины, мальчишки очень сильно испугались.

– Сын рассказал, что когда он был уже на дне, то хотел сдаться. Силы ушли. Но потом подумал, что глупо так умирать в 14 лет и оттолкнулся из последних сил от дна реки. В этот момент Виталий уже подплыл и вытащил Лёшу, – говорит Екатерина. – Мне очень страшно это вспоминать. Я просто не пережила бы гибель единственного сына.

После происшествия Алёше ещё два дня требовалась помощь медиков. Когда Екатерина приехала в приёмный покой больницы, куда привезли сына, то застала его в жутком состоянии: «Лежит синий и голый на каталке и дёргается, говорить толком не может, взгляд потерянный».

– Я просила дать ему простынь, хоть что-нибудь, – вспоминает мама подростка. – Пыталась согреть сына как-то. Потом принесли одеяло. Сделали рентген, без осложнений. По врачам ходили, анализы сдавали, кардиограмму делали. Сейчас всё хорошо. Вовремя спасли.

Теперь 18 июля – второй день рождения для Алексея и его мамы Екатерины. Фото: личный архив.

Екатерина нашла номер телефона Виталия, чтобы лично поблагодарить спасителя сына за отвагу. Однако мужчина даже после нескольких звонков так и не взял трубку.

– Я боюсь представить даже, что бы произошло, не окажись рядом Виталия Михайловича. Он – настоящий герой! Спасибо ему за всё, – признательность матери не знает границ.

Только цифры

По оперативным данным МЧС по Коми, с начала года на водных объектах зарегистрировано 31 происшествие. К сожалению, утонули 22 человека, в том числе двое детей. Спасено 19 человек, в том числе 10 детей.

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