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Здоровье25 июля 2023 12:20

В Коми за минувшую неделю не зарегистрирован ни один смертельный случай от коронавируса

За все время пандемии в республике подтверждено более трех тысяч летальных исходов
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стала известна статистика смертности от ковида в Коми. Как сообщает федеральный оперштаб, в республике насчитывается 3 289 жертв инфекции. Отмечается, что новых смертей с 17 по 23 июля зарегистрировано не было.

Показатель заболеваемости за минувшую неделю вырос на 34 случая и достиг 200 457. Выздороветь удалось 197 097 зараженным, что на 58 пациентов больше, чем было неделей ранее.

Госпитализация потребовалась еще девяти инфицированным.

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