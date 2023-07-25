Стало известно, когда появятся новые аттракционы в Кировском парке Сыктывкара

Новые аттракционы в Кировском парке Сыктывкара появятся в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые аттракционы, которые должны были появиться в этом году в Кировском парке Сыктывкара, будут установлены лишь в 2024 году. Причиной переноса даты стали проблемы с документы: их не успели оформить в срок. Об этом сообщил мэр города Владимир Голдин на оперативном совещании в администрации.

- Конкурсную документацию на размещение аттракционов в Кировском парке планировали сделать раньше, но в итоге она будет готова только к концу этого лета, - сказал он.

По его словам, аукцион власти намерены объявить осенью, а уже следующим летом горожане и гости столицы смогут отдыхать на новых аттракционах.

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