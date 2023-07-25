Алексей Просужих покинул пост зампредседателя правительства Коми

Фото из личного архива А. Просужих

Кресло заместителя председателя правительства Коми покинул Алексей Просужих. Указ о его отставке подписал руководитель республики Владимир Уйба. В документе уточняется, что 25 июля был последним рабочим днем Просужих.

Ранее чиновник заявил "КП-Коми", что уходит с поста "по независящим от него причинам". Известно, что перед этим Просужих отдыхал с семей.

- Отпуск с последующим увольнением, - объяснил он в разговоре с "Комсомолкой".

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