Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 июля 2023 14:31

Алексей Просужих покинул пост зампредседателя правительства Коми

Бывший зампред кабмина Коми ушел с должности сразу после отпуска
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото из личного архива А. Просужих

Фото из личного архива А. Просужих

Кресло заместителя председателя правительства Коми покинул Алексей Просужих. Указ о его отставке подписал руководитель республики Владимир Уйба. В документе уточняется, что 25 июля был последним рабочим днем Просужих.

Ранее чиновник заявил "КП-Коми", что уходит с поста "по независящим от него причинам". Известно, что перед этим Просужих отдыхал с семей.

- Отпуск с последующим увольнением, - объяснил он в разговоре с "Комсомолкой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заместителем председателя Общественной палаты в Коми стал Геннадий Левицкий (подробности)

КАРТИНА ДНЯ