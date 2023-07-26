Обновил свое же достижение: легкоатлет из Коми установил рекорд России

Фото: пресс-служба Минспорта Коми

В Уфе в эти дни проходят международные спортивные игры. Столица Башкирии приняла у себя более 1,5 тысяч человек из 30 стран мира. Соревнования будут проходить в 21 виде спорта.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, на играх уже успел завоевать золото легкоатлет из Коми Илья Штанько. Он не только пришел на финиш первым, но и побил рекорд России, который ему и принадлежит.

- Он победил на спринтерской дистанции 100 м с результатом 10,68 с. При этом Илья обновил рекорд России, который также принадлежал ему и составлял 10,76 с, - рассказали в ведомстве.

Сегодня уроженец Коми будет бороться за первое место в прыжках в длину. Илья Штанько также заявлен на эстафету 4 по 100 м в составе сборной России.

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