«В свободном полете»: экс-зампред правительства Коми рассказал о своих планах после отставки

Фото пресс-служба главы Коми

Бывший зампред правительства Коми Алексей Просужих рассказал, чем займется после того, как покинул пост. Накануне, 25 июля глава республики подписал указ о его отставке.

— Сегодня первый день в свободном полёте, наслаждаюсь сыктывкарским летом и общением со своей семьёй, — сообщил «КП-Коми» Алексей Просужих. — Настроение отличное, позитивное, в ближайшие выходные собираемся в гости к моим родителям в Усть-Вымский район, надо помочь с домашними делами.

В планах экс-чиновника — перезагрузка, полноценный отдых и будущее трудоустройство. На сегодняшний день предложений по работе, устраивающих бывшего зампреда, нет.

Ранее Алексей Просужих в разговоре с «КП-Коми» заявил, что покидает свой пост по «независящим от него причинам».

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