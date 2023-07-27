Территорию Коми накроют туманы и грозы с порывистым ветром

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В Коми 27 июля ожидают туманы, дожди и ливни с грозами. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС региона.

По предоставленной информации, дожди, ливни и грозы ожидаются днем. Также прогнозируется южный ветер от 5 до 10 м/с. В некоторых местах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха составит днем +22...+27, в отдельных районах +17...+22°С.

В Сыктывкаре 27 июля пообещали кратковременные дожди и юго-восточный ветер 5-10 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +19...+21°С.

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