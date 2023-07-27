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Политика27 июля 2023 10:50

Глава Коми получил право досрочно отзывать сенатора

Госсовет Коми наделил Владимира Уйбу правом досрочно отзывать сенатора
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Глава Коми получил право досрочно отзывать сенатора из Совета Федерации. Такое решение, которое было продиктовано с необходимостью привести региональное законодательство с федеральным, 27 июля принял республиканский Госсовет.

Ранее Совфед одобрил закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти субъекта, наделившего парламентария такими полномочиями.

Напомним, что Коми в СФ РФ представляют Ольга Епифанова, которая представляет исполнительную власть, и Елена Шумилова от регионального заксобрания.

Уточняется, что представление об отзыве не может быть внесено в течение года после назначения сенатора или менее, чем за три месяца до окончания срока его полномочий. При отклонении Советом Федерации данного представления орган, внёсший представление, может повторно его внести не ранее, чем через полгода после отклонения.

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