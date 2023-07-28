В Коми ожидают приход гроз, туманов и дождей

Фото: архив КП

На территории Коми 28 июля ожидают дожди, туманы и грозы. Информацию об этом передали в ЦГМС региона. По предоставленным данным, небольшой дождь пообещали в центральных и северо-западных районах. На территории остальной части спрогнозировали грозы и туманы.

Ветер придет юго-восточный, восточный со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура ночью +12...+17, днем +22...+27, местами +17...+22°С. В Сыктывкаре 28 июля ждут облачную погоду без осадков и ветер от 5 до 10 м/с. Температура ночью +14...+16, днем +22...+24°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Территорию Коми накроют туманы и грозы с порывистым ветром (подробнее)