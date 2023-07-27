«Ягода-малинка»: Роспотребнадзор Коми рассказал, какие ягоды нужно покупать именно сейчас

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Лето - пора не только отпусков, солнца и теплых вечеров, но и вкусных и полезных десертов, например, ягод, от которых ломятся полки магазинов и фруктовых лавок. В Роспотребнадзоре Коми рассказали, на какие ягоды стоит обратить внимание, чем они полезны и как их выбирать.

Самая ароматная летняя ягода – клубника

Клубника является любимицей многих, однако эта ягода бывает капризной и быстро портится. Поэтому специалисты предупреждают: покупайте именно столько, сколько точно съедите. При выборе плодов стоит обращать внимание на цвет и структуру клубники: ягода должна быть сухой, равномерной с блестящей, упругой и гладкой поверхностью.

Черная и красная смородина – лидеры по содержанию витамина С

Эти ягоды по праву могут называться кладезю витамина С. Побороться за это звание, наверное, может лишь крыжовник. Употребление этих ягод нормализует гормональный фон, обменные процессы, улучшает кровообращение, укрепляет нервную систему.

Лесные ягоды сделают жизнь лучше

В июле доступны лесные ягоды, которые так красиво смотрятся на десертах и делают вкуснее каши и йогурты, – голубика, черника и ежевика. Кстати, считается, что последняя по своим лечебным свойствам превосходит малину. Зато малина помогает при простуде, так как содержит салициловую кислоту, которая обладает жаропонижающим действием. Поэтому малина по праву считается «натуральным аспирином», но в отличие от лекарства, не так сильно раздражает слизистую желудка.

Не забываем про гигиену!

Ягоды, безусловно, источники многих витаминов и мощный заряд для организма, однако неправильно помытые или огромное съеденное количество плодов может стать причиной ухудшения здоровья, например, отравления. Поэтому ягоды стоит тщательно промывать и не пренебрегать сроками годности.

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