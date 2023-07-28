Нейросеть показала, как бы выглядела олимпийская чемпионка Юлия Ступак из Коми, будь она Барби

Фото из личного архива Юлии Ступак

Фильм «Барби» официально не вышел в прокат в России, но это не мешает жителям страны представлять себя и знаменитостей героями кукольного мира. В этом им помогает нейросеть BaiRBIE, которая позволяет узнать, как будет выглядеть реальный человек, если он станет Кеном или Барби. Для этого нужно всего лишь загрузить свое фото, указать пол, желаемый цвет волос, расу и цвет кожи.

Нейросеть просит лишь указать пол, цвет волос и кожи, а также расу

Так, прославленная лыжница из Коми, олимпийская чемпионка Юлия Ступак работала бы в офисе, носила бы розовую рубашку и мило улыбалась. Именно так нейросеть увидела спортсменку.

В BaiRBIE есть элементы монетизации: удаление водяного знака (веб-адрес сервиса по центру готового изображения), а также подбор одежды и фона — эти функции стоят 1,99 доллара.

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