Она болела: стали известны подробности гибели матери двоих детей, которая выпрыгнула из такси

Фото из личного архива Олеси Р.

Стали известны подробности гибели 40-летней Олеси Р. (здесь и далее имена изменены, — прим. ред.) из Усть-Куломского района Коми. Женщина скончалась от травм, которые она получила, когда выпала из салона такси. Как рассказал источник «КП-Коми», у женщины была эпилепсия.

- Точно неизвестно, что стало причиной того, что она выпрыгнула из салона машины. По предварительной версии, у нее мог случиться эпилептический приступ, - сказал собеседник издания.

Напомним, трагедия произошла 8 июля по пути в поселок Тимшер. Ранее сообщалось, что женщина поругалась с таксистом и просила остановить машину, однако ее просьба была проигнорирована и сельчанка решила выйти из авто на полном ходу. Точную причину гибели устанавливают следователи.

- По факту смерти жительницы Коми организована проверка, - сообщили в СУ СК по Коми.

Добавим, что у Олеси остались двое детей. Ее кончина стала для них большим ударом. По словам тети погибшей, дети очень любили маму и дорожили ей.

- Ты была лучшей мамой. Будем помнить тебя всегда, - попрощалась женщина с племянницей в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Совсем мало пожил»: внезапно скончался ранее пропадавший житель Коми (подробности)