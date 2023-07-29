Синоптики пообещали в Коми грозы и сильные порывы ветра до 14 м/с

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В Коми сегодня, 29 июля, пообещали грощы, туманы и усиление ветра. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС республики.

По предоставленным данным, грозы ожидаются в отдельных районах. Скорость ветра составит 4-9 м/с, при грозе порывами до 14 м/с. Температура ночью +12...+17, днем +26...+31, местами ночью +7...+12, днем +18...+23°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали переменную облачность ветер от 4 до 9 м/с. Температура ночью +14...+16, днем +28...+30°С.

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