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Общество29 июля 2023 7:00

В больнице Усть-Цильмы намерены организовать работу кабинета зубопротезирования

Зампред правительства поставила задачу о запуске кабинета зубопротезирования в Усть-Цильме
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В правительстве Коми поставили задачу об организации кабинета зубного протезирования в Усть-Цильме. Такое решение приняла заместитель председателя правительства Коми Лариса Карачева после того, как ей о проблеме сообщила местная жительница.

Женщина рассказала, что в районе такой возможности нет, из-за чего люди едут в Ижму, Сыктывкар, Ухту и Печеору. По словам Карачевой, организация зубопротезного кабинета в Усть-Цильме поможет людям из глубинки.

В настоящий момент в Усть-Цилемской ЦРБ работают два стоматологических кабинета, а также стоматологи работают в Новом Боре, в Усть-Цилемской средней школе, Карпушевской ФАПе.

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