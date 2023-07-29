В больнице Усть-Цильмы намерены организовать работу кабинета зубопротезирования

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В правительстве Коми поставили задачу об организации кабинета зубного протезирования в Усть-Цильме. Такое решение приняла заместитель председателя правительства Коми Лариса Карачева после того, как ей о проблеме сообщила местная жительница.

Женщина рассказала, что в районе такой возможности нет, из-за чего люди едут в Ижму, Сыктывкар, Ухту и Печеору. По словам Карачевой, организация зубопротезного кабинета в Усть-Цильме поможет людям из глубинки.

В настоящий момент в Усть-Цилемской ЦРБ работают два стоматологических кабинета, а также стоматологи работают в Новом Боре, в Усть-Цилемской средней школе, Карпушевской ФАПе.

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