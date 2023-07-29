Празднование Дня ВДВ пройдет в Кировском парке в Сыктывкаре

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Мероприятия в рамках Дня ВДВ пройдут 2 августа в Кировском парке. Подобное решение было принято, чтобы расширить аудиторию события. О плане празднования сообщила заместитель руководителя муниципалитета Елена Семейкина.

По ее словам, основные площадки сосредоточатся в парковом стадионе и рядом с ним. Подросткам объяснят и покажут, как разбирать и собирать автомат, складывать парашют. Желающие также смогут принять участие в состязаниях по армрестлингу и перетягиванию каната, попробовать себя в многоборью.

Предвирательно известно, что праздничная программа начнется в 11:00. С утра на сцене будут звучать патриотические песни, а в 14:00 и 16:00 бесплатные показы кинофильма «В зоне особого внимания».

Кроме того, на территории региона пройдут торжественные митинги, спортивно-игровые программы, патриотические часы, автопробеги, кинопоказы.

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