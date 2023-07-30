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Спорт30 июля 2023 11:00

Спортсмены из Коми завоевали шесть медалей на Летних играх сурдлимпийцев

Спортсмены, представляющие Республику Коми, завоевали 1 бронзовую, 1 серебряную и 4 золотые медали
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба.

Фото: Владимир Уйба.

Сейчас в Уфе проходят Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», в которых принимают участие свыше 1 500 спортсменов из 30 стран мира. В пятницу, 28 июля, легкоатлет Илья Аксенов, представляющий Коми, завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете 4 по 400 метров в соревнованиях по легкой атлетике. Еще один спортсмен из республики Илья Штанько занял третье место в беге на 200 метров. Сегодня, 30 июля, Илья Аксенов занял лидирующую позицию в эстафете 4 по 400 метров, а Илья Штанько завоевал золотую медаль. Спортсмены, которые представляют Республику Коми, завоевали 1 бронзовую, 1 серебряную и 4 золотые медали.

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