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Общество30 июля 2023 17:00

В Сыктывкаре автолюбители почтили память погибших на СВО автопробегом

Организаторам удалось собрать около 30 автомобилей, которые выстроились в колонну с флагами Коми и России
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

В столице Коми автолюбители почтили память погибших в зоне проведения СВО автопробегом. Организаторам удалось собрать около 30 автомобилей, которые выстроились в колонну с флагами Коми и России.

Водители, среди которых были участники СВО, выехали с парковки ТРЦ «Июнь» на Октябрьском проспекте, проехали по улицам Сыктывкара и возложили цветы к памятнику «Скорбящий воин». Автоколонну сопровождали инспекторы ДПС.

«Ребята отдали жизнь на благо нашей Родины, на благо нашей Отчизны, защищая ее с автоматом в руках. Мы решили почтить память наших братьев. Чтобы люди знали, помнили наших солдат», — отметил организатор автопробега. Он сам награжден двумя медалями «За отвагу» — за ранение и выполнение боевой задачи.

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