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Общество31 июля 2023 4:15

В Коми пообещали облачную и жаркую погоду до +32 градусов

Синоптики дали точный прогноз погоды в республике на 31 июля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 31 июля пообещали переменную облачность, грозы и небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +32 градусов. Информацию о погоде сообщили в ЦГМС республики.

По предоставленным данным, ветер пообещали юго-восточный с порывами 6-11 м/с. Температура ночью +15...+20, местами +9...+14, днем +27...+32, в отдельных районах +22...+27°С.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность.Температура ночью +17...+19, днем +28...+30°С.

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