Хозяйка в доме – только одна: как молодой семье съехать от родителей и не платить за аренду

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Нужно кубиками, а ты нарезала брусочками! – Фраза, прозвучавшая прямо над ухом, заставила меня вздрогнуть. Помешивая рагу, я мечтала о море. Но свекровь буквально выдернула меня из приятных фантазий и вернула к реальности.

Мама моего мужа – чудесная женщина. Несколько лет назад Зоя Михайловна впервые встретила меня на этой кухне – сразу как родную. Шнуровала свадебное платье, плакала от умиления в ЗАГСе, поила таблетками, если я кашляла. Она действительно стала мне второй мамой. Но только порой семейная лодка разбивается о быт не только в уравнении «муж и жена». Делить кухню двум хозяйкам становилось все сложнее. Я убавила огонь. Пообещала, что в следующий раз картошка будет непременно кубиками. И пошла звонить мужу. Кажется, пора разъезжаться.

Зачем платить чужому дяде?

Как только супруг вернулся с работы, мы озвучили решение родителям. Вариант, казалось, был единственный: арендовать жилье. Но тут слово взял отец мужа, традиционно – с железной, сбивающей с ног логикой: «Вы собираетесь чужому дяде платить?»

Отдавать кому-то кровные не хотелось. Вчерашние студенты, мы только вставали на ноги: я работаю на удаленке, муж строит карьеру на крупном предприятии. Сверхприбылью пока не пахнет у обоих.

С нашими доходами съемных перспектив было две: комфортабельное жилье, но без возможности откладывать что-либо на будущее (а финансовая подушка все-таки дело важное) или же захудалая комнатушка в пригороде, но с продолжением накопительства.

Фото: Shutterstock

Деньги мы начали собирать в том числе для будущей покупки квартиры. Благо у нашего зарплатного Сбербанка более 10 различных ипотечных программ. Но для первоначального взноса кубышки еще не хватало – так, разве что на переезд да новоселье набралось.

– Выход есть! – торжествующе воскликнула Зоя Михайловна после очередного «заплыва» в сети. – Садитесь, расскажу.

А что, так можно было?

Оказалось, речь идет об ипотеке без первоначального взноса от Сбера. Я тоже видела эту программу, когда пару раз в неделю перед сном традиционно изучала на Домклик фото квартир на продажу, «выбирая» свою и фантазируя, как бы я обустроила то или иное гнездышко. Но поскольку о реальном новоселье речи тогда не шло, в условия я даже не заглядывала. А зря! Не мотала бы нервы ни себе, ни свекрови!

По программе без первого взноса можно занять у Сбера до ста миллионов рублей на срок до 30 лет. Купить можно хоть новостройку, хоть готовое жилье – вторичку. Ставки – от 11,7%. Это немного выше чем у базовых программ, зато квартирный вопрос можно решить здесь и сейчас. И первоначальный взнос, действительно, иметь необязательно. Вместо него – банку предоставляется залог. Это может быть любая другая квартира или апартаменты.

При этом – это как раз и выяснила внимательная свекровь – залоговое жилье не обязательно должно принадлежать тому, кто берет ипотеку. Оно может быть оформлено на родственников и даже друзей. Главное, чтобы они были согласны подтвердить свое согласие документально.

Как оказалось, все наши старшие – руками и ногами за то, чтобы мы начали создавать свой собственный мир в отдельной квартире. Так что у нас образовалось сразу несколько вариантов залога: квартира моих родителей в Нижнем Новгороде, трешка родителей мужа в Сыктывкаре, и даже мой старший брат предложил под залог апартаменты в Питере – их он купил для подрастающей дочери и сейчас сдает.

Фото: Shutterstock

Ура, осталось выбрать квартиру на Домклик и прицениться, чтобы понять, кто из родственников доверится нам и отдаст в залог родные квадраты. Дело в том, что максимальная сумма кредита в программе без первого взноса – 80% от стоимости залоговой недвижимости. Есть «на руках» квартира за 5 миллионов рублей – пожалуйста, можете занять «под нее» четыре.

Свое гнездышко

Следующим этапом нашей истории стала оформленная по всем правилам оценка квартир, которые могут быть отданы в залог. Именно этот документ является ключевым для участия в этой ипотечной программе Сбербанка.

Отчет об оценке для получения кредита действителен шесть месяцев, это стоит учитывать при выборе новой недвижимости. Подробнее обо всех нюансах рассказали эксперты Домклик. Там же можно и заказать оценку – онлайн, что особенно удобно в нашем случае: ведь все залоговые объекты находятся в разных городах.

Параллельно мы искали жилище, которое станет нашим с мужем первым СВОИМ гнездышком. Вариантов – глаза разбегаются. Особенно при взгляде на цены. Разлет в стоимости средних «двушек» может доходить до двух миллионов рублей! Мы выбрали симпатичную квартиру на Октябрьском – 43 квадрата, 3,5 миллиона рублей. При займе на 25 лет ежемесячный платеж – 36 тысяч рублей.

После оценки недвижимости мы решили: воспользуемся предложением брата, оставим в залог его питерские апартаменты. Все родители тут же радостно предложили помочь с косметическим ремонтом в будущей квартире. Всеми силами держусь, чтобы не расплакаться…

Фото: Домклик

Большие возможности

Кстати, когда я, по примеру свекрови, погрузилась в тонкости ипотеки от Сбербанка, нашла множество любопытных лайфхаков. Поделюсь, вдруг пригодится кому-то.

Во-первых, выяснилось, что решить квартирный вопрос, имея хотя бы минимальные накопления, сейчас в принципе стало легче: летом 2023 года Сбер снизил размер первоначального взноса сразу по нескольким программам с 15 до 10 процентов. Это касается базовой ипотеки на новостройки – и на вторичку.

Как еще можно получить деньги на первый взнос, если залоговой собственности не нашлось? Звучит банально, но эти деньги можно занять у родственников. И вернуть с налогового вычета. С этим связан второй лайфхак, который меня порадовал. При покупке квартиры вычет могут оформить оба супруга – каждый с суммы до двух миллионов рублей. Если жилье стоит 4 миллиона – значит, вдвоем можно получить 520 тысяч. Одолжить такую сумму на несколько месяцев (вычет выплатят уже весной, даже если купить квартиру в конце декабря) согласится, пожалуй, любая родня.

Наша «двушка» стоит три с половиной миллиона, значит, вместе с мужем мы получим 455 тысяч рублей. Поскольку в долг у близких мы не брали, отправим эти деньги на досрочное погашение ипотеки. И снизим платеж сразу на несколько тысяч. А потом еще будут вычеты за проценты по ипотеке… Подробнее о том, как вернуть свои налоги, купив квартиру, – читайте здесь.

Фото: Shutterstock

Еще один популярный способ обойтись без кубышки – взять кредит в Сбере по программе «Ипотека плюс материнский капитал». Это отличный вариант для молодых родителей. Маткапитал можно использовать частично или полностью как первоначальный взнос. В 2023 году за рождение первого ребенка полагается около 587 000 , за второго – 775 000 .

P. S. Спасибо, мама.

Накануне оформления сделки свекровь помогла собрать наши вещи и в подарок отдала свой любимый сотейник. Для рагу.

– Я ведь тоже в молодости жила со свекровью, – улыбнулась Зоя Михайловна. – И картошку брусочками шинковала. А как только переехали, стала готовить, как мама научила.

И правда, только сейчас до меня дошло, что кубиками действительно вкуснее. Спасибо, мама.

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