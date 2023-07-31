Жители Коми смогут наблюдать сразу два суперлуния

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Сразу два суперлуния - феномен, когда полная луна находится в ближайшей к Земле точке, произойдет в августе. Свидетелями необычного явления станут жители Коми.

Первое суперлуение ожидается совсем скоро - 1 августа. Увидеть спутник нашей планеты не составит труда, не понадобятся ни бинокли, ни телескопы. Во второй раз Луна будет очень близко к Земле уже 30 августа.

- Так как лунная фаза длится 29,5 дня, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко, - объясняют астрономы.

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